Brand im Haus von Kida Khodr Ramadan: Frau stirbt

Bei einem Brand in Berlin-Wilmersdorf ist eine Frau ums Leben gekommen. Der Schauspieler Kida Khodr Ramadan befand sich im selben Haus. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, dennoch wurde das Wohnhaus vorübergehend unbewohnbar erklärt.

Brand in Berlin-Wilmersdorf: In der Nacht von Sonntag auf Montag brannte eine Wohnung ab, eine Frau starb bei dem Unglück. Ebenfalls im Haus: Schauspieler Kida Khodr Ramadan, der nach Informationen der "Bild"-Zeitung ein Stockwerk niedriger wohnt. Der preisgekrönte Star der Serie "4 Blocks" war zum Zeitpunkt des Unglücks zu Hause.

Als die Feuerwehr eintraf, stand die ganze Wohnung bereits in Flammen. Dennoch konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Das Wohnhaus wurde vorübergehend für unbewohnbar erklärt. Die Feuerwehr gab am Montagmorgen bekannt, dass sich 15 weitere Hausbewohnerinnen und -bewohner in Betreuung befinden würden.