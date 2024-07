"auslandsjournal – die doku: Mein Amerika – Dein Amerika": ZDF-Reportage über den US-Wahlkampf

Die USA stehen vor der Präsidentschaftswahl 2024 und sind gespalten wie nie zuvor. Das ZDF-Auslandsjournal begleitet die Kandidaten Trump und Biden und zeigt ein Land am Scheideweg. Ex-Präsident Trump tritt mit leidenschaftlicher Anhängerschaft gegen Amtsinhaber Biden an, der die Demokratie verteidigen will.

auslandsjournal – die doku: Mein Amerika – Dein Amerika Dokumentation • 18.07.2024 • 00:45 Uhr

Die Gräben sind tief Langsam aber sicher geht der Wahlkampf in den USA in seine heiße Phase. Bevor es am 5. November bei den Präsidentschaftswahlen zum Showdown zwischen denselben Kandidaten wie schon vor vier Jahren kommt, erscheint das Land wie damals tief gespalten – wenn nicht sogar mehr denn je. Auf der einen Seite steht mit Ex-Präsident Donald Trump ein Kandidat mit glühender und bisweilen unberechenbarer Anhängerschaft, auf der anderen Amtsinhaber Joe Biden, der mit 81 Jahren nochmals antritt, um nach Eigenaussage die Demokratie zu verteidigen. Die Ansichten sind polarisiert, die Lager zeigen sich unversöhnlich – das zeigte nicht zuletzt das schockierende Attentat auf Trump. Die US-Korrespondentinnen Claudia Bates und Heike Slansky haben sich für das ZDF-Auslandsjournal auf die Reise durch eine zerrissene Nation begeben.

Die Doku unter dem Titel "Mein Amerika – Dein Amerika" porträtiert ein Land, das am Scheideweg steht – genau wie 2020. Nur, dass diesmal die Positionen und Unterstützer auf demokratischer und republikanischer Seite in noch schärferem Kontrast zueinander stehen.

Wie sehr, das zeigt sich nicht nur an den isolierten ideologischen Blasen, in denen sich die verschiedenen Bevölkerungsgruppen bewegen, sondern auch handfest in der politischen Sphäre, wie die ZDF-Doku aufzeigt. In insgesamt 39 Staaten haben entweder Demokraten oder Republikaner die sogenannte "Supermehrheit". Das bedeutet, dass eine der Parteien völlige Macht in beiden Parlamentshäusern besitzt – und bisweilen auch Mehrheiten im Obersten Strafgerichtshof. Die Folge: Gesetze zu polarisierenden Themen wie Waffen oder Abtreibung könnten immer extremer werden.

Beide Lager befeuern den Kulturkampf, lautet die These des halbstündigen Films. "Die uneinigen Staaten von Amerika", so der Untertitel, stünden vor einer ungewissen Zukunft.

auslandsjournal – die doku: Mein Amerika – Dein Amerika – Mi. 17.07. – ZDF: 00.45 Uhr