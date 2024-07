Schock: Shannen Doherty mit nur 53 Jahren an Krebs verstorben!

Doherty wurde Anfang der 90er-Jahre als Mitglied des Casts der Teenager-Serie "Beverly Hills, 90210" weltweit bekannt. Zuvor hatte sie in der schwarzen Komödie "Heathers" (1988) an der Seite Winona Ryders und Christian Slaters gespielt. Einen weiteren Serienerfolg verbuchte sie mit "Charmed: Verzauberte Hexen".

2015 hatte Doherty ihre Brutskrebsdiagnose öffentlich gemacht. In den folgenden Jahren zog sie sich aber nicht zurück, sondern suchte bewusst die Öffentlichkeit, um ein Bewusstsein für ihre Erkrankung zu schaffen und anderen Betroffenen Mut zu machen. "Ich bin noch nicht fertig mit dem Leben", hatte sie "People" in einem Interview im vergangenen November mitgeteilt.

In ihrem Podcast "Let's Be Clear with Shannen Doherty" sprach die Schauspielerin rückblickend über ihr Leben, hielt ihre Fans aber auch stets über ihren Gesundheitszustand auf dem Laufenden. In der Ausgabe vom vergangenen 24. Juni gab sie an, sich erneut einer Chemotherapie unterziehen zu müssen. Die Ungewissheit darüber, wie lange die Behandlung nötig werden würde, nannte sie "beängstigend", gleichzeitig sah sie Grund zur Hoffnung: Die Struktur ihrer Krebszellen habe sich verändert, ein potenzielles gutes Zeichen.