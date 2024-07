"Einsatz mit Herz – Die Notfallhelden": Alle Infos zur neuen Folge der Reportage bei SAT.1

SAT.1 begleitet in neuen Folgen der Reportagereihe 'Einsatz mit Herz – Die Notfallhelden' die Notärztin Dr. Gudrun de Vries, den Allrounder Dr. Moritz Tellmann und Neuzugang Vanessa Herrmann durch ihren turbulenten Alltag. Authentische Einblicke in die Arbeit der Heldinnen und Helden des Alltags.

Wer die durchaus beliebte Prime-Time-Reportage-Reihe in SAT.1 noch nicht kennt: Nein, das Format reiht sich nicht ein in die Riege der beliebten Krankenhausserien wie "Die Landarztpraxis", "Alphateam" oder "Für alle Fälle...". Bei "Einsatz mit Herz – Die Notfallhelden" sind die Einsätze real und die Menschen echt. Jetzt gibt es neue Folgen des Reportageformats.

Das Magazin porträtiert die Notärztin Dr. Gudrun de Vries aus Bochum, den Allrounder Dr. Moritz Tellmann und die fliegende Notfallsanitäterin Vanessa Herrmann, der Neuzugang in der Sendung. Ihr Alltag? Oft unvorhersehbar. Ob im Rettungshubschrauber, im Notarztwagen oder in der Notaufnahme: Das Trio rettet täglich Menschen vor dem Tod. Wie genau sie das tun, und wie sie sich dabei fühlen, zeigt die Reportage.

Um einen tieferen Einblick in den turbulenten Alltag von Ärzten und Helfern zu bekommen, begleitete SAT.1 die drei Protagonisten über mehrere Monate. Nur so ist es möglich, ein authentisches Bild der – wie man so schön sagt – Heldinnen und Helden des Alltags zu zeichnen. Nicht mehr dabei ist in dieser Ausgabe die Rettungssanitäterin und Medizinstudentin Hanah Stradal.