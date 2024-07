So sehen Sie Olympia 2024 im TV

Wer möchte, kann rund um die Uhr die Leistungen der rund 10 500 teilnehmenden Athleten aus 200 Ländern in Paris kostenlos vor dem heimischen Bildschirm verfolgen und mitfiebern, wenn die Sportler um die berühmten Medaillen kämpfen, in die übrigens jeweils ein Stück des Eiffelturms eingearbeitet wurde. Eurosport, ARD und ZDF berichten viele 100 Stunden live und in Zusammenfassungen im Free-TV von den 329 Wettkämpfen in 32 Sportarten, die im Stade de France und an 34 anderen Orten ausgetragen werden.

Bereits vor der offiziellen Eröffnung, nämlich am 24. Juli, beginnen die Vorrunden in den Mannschaftswettkämpfen Handball, Fußball und 7er-Rugby. Die am 26. Juli folgende Eröffnungsfeier der Sommerspiele soll übrigens nicht traditionell im Stadion, sondern ab 18 Uhr auf der Seine stattfinden. Mehr als 160 Boote würden nach dem Plan der Veranstalter den Tross aus Sportlern, Funktionären und anderen Würdenträgern zwischen der Pont d‘Austerlitz und der Pont d‘Iena über den Fluss fahren. Allerdings kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an, dass man bei zu hohen Sicherheitsbedenken von der Open-Air-Veranstaltung absehen und die Zeremonie ins Stadion verlegen werde. „Es gibt einen Plan B und einen Plan C“, so der Präsident wörtlich. Eine finale Entscheidung stand bei Redaktionsschluss allerdings noch aus. Das TV-Programm während der Wettkämpfe startet in der Regel zwischen sieben und acht Uhr morgens und endet um Mitternacht. Bis dahin hat der Sportfan alle Infos, die er benötigt, um wirklich gar nichts zu verpassen.