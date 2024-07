Mordanschlag auf Donald Trump: Politologin warnt vor Folgen

Inka Bause zeigt sich in einem Interview schockiert über das Schweigen ihrer Kollegen nach dem Rechtsruck bei der Europawahl. Sie betont, dass Prominente ihre Reichweite nutzen müssen, um Botschaften zu senden.

Kritik am Schweigen der Promis

"Er kriegt jetzt zwei Wochen sehr positive, sympathische Berichterstattung, das kann nicht schaden", mutmaßte Tausendfreund. Trumps Wahlchancen seien wahrscheinlich "leicht erhöht", schätzte die Politik-Expertin die Lage nach dem Angriff am Samstag ein.

Tausendfreund: Auch in Deutschland "aufgehetzte" Stimmung

Zu befürchten sei Tausendfreund zufolge jedoch, dass die Tat eine "Stärkung von Ängsten" und dadurch weitere gesellschaftliche Zerwürfnisse verursachen könnte. Auch hierzulande beobachte die Politikwissenschaftlerin bereits seit geraumer Zeit, dass sich der Ton im Land verschärfe. "In der Entwicklung sehe ich sehr viele Parallelen", sagte Tausendfreund in Bezug auf Deutschland. "Diese Anfeindung von der Gegenseite – das sehe ich in den USA seit 20 Jahren."