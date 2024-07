Autor Ralf Husmann (Alles gelogen) im Interview über Bastian Patewka, Komödien und neue Projekte

In der Komödie „Alles gelogen“ verstrickt sich Hajo Siewers (Bastian Pastewka) in einem Lügennetz. Greifen Sie auch gerne mal auf Lügen zurück?

Auf jeden Fall. Deswegen ist es ja eine gute Ausgangssituation für den Film. Und gemessen an „Der Irak hat Massenvernichtungswaffen“, „Corona ist eine Erfindung von Bill Gates“ oder „Die Renten sind sicher“ ist Hajos Lüge doch schon wieder nur noch halb so wild.

Ich bemühe mich in jedem Fall, sehr früh eine Besetzung zu haben, sodass ich das Buch noch anpassen kann. So war’s in diesem Fall auch. Es gab schon ein Buch, was sich durch Bastians Interesse an der Rolle aber noch mal ziemlich verändert hat.