"Echtes Leben: Nie wieder obdachlos": Alle Infos zur Doku über obdachlosen Schiri

Inzwischen pfeift der begeisterte Fußballfan bei regulären Liga-Spielen im Saarland. Aber auch beim "Homeless Worldcup", einem Weltturnier für Obdachlose in Kanada, war er bereits im Einsatz – ebenso wie bei einem Homeless-Turnier in Hamburg im Rahmen der Fußball-EM. Die Doku von Norman Striegel (SR) begleitet Diliberto bei seinen Einsätzen und zeigt, wie er vor anderen Menschen dabei helfen will, aus der Obdachlosigkeit herauszukommen. Aber auch er selbst will wieder zurückfinden in einen neuen Beruf. Der einstige Fabrikarbeiter würde auch künftig am liebsten mit Menschen arbeiten und ihnen helfen.