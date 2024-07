DVD-Highlights der Woche: Amy Winehouse, Bass Reeves und Haus aus Glas

Diese Woche erscheinen drei sehenswerte DVDs und Blu-rays: 'Back to Black', das Biopic über Amy Winehouse, 'Lawmen: Bass Reeves', eine Western-Serie über den ersten schwarzen US-Marshal, und 'Haus aus Glas', eine Drama-Miniserie über einen Unternehmer-Clan mit dunklen Geheimnissen.

Amy Winehouse verkaufte über 30 Millionen Tonträger, gewann zahlreiche Preise und lieferte mit "Back to Black" eines der erfolgreichsten Alben des 21. Jahrhunderts. Schon früh in ihrer Karriere wurde sie als eine der begnadetsten Sängerinnen aller Zeiten gefeiert. Aber retten konnte sie das nicht. Viele sagen auch: Es war gerade dieser enorme Erfolg, der sie ins Verderben stürzte. So oder so: Die große Faszination rund um ihre Person hält an, auch 13 Jahre nach ihrem tragischen Tod. Jetzt wird sie mit einem eigenen Biopic gewürdigt, das die Geschichte von Amy Winehouse aus einem neuen Blickwinkel erzählen soll: "Back to Black" erscheint nun ebenso wie die erste Staffel der Western-Serie "Lawmen: Bass Reeves" und die Drama-Miniserie "Haus aus Glas" auf DVD und Blu-ray.

"Back to Black" (VÖ: 18. Juli) Ein junges Mädchen aus London mit einer Vorliebe für Soul und Jazz, gesegnet mit jeder Menge musikalischem Talent und viel Charisma: Amy Winehouse geht es nicht darum, ein Star zu sein oder weit oben in den Charts zu landen, doch ihre Jahrhundertstimme führt sie bald aus den zwielichtigen Nachtclubs in Camden auf die ganz großen Bühnen. Der Ruhm kommt schnell, und er überfordert die Sängerin, die "kein Spice Girl" sein möchte und obendrein eine verhängnisvolle "Schwäche für die Bad Boys" hat. Wie es anfing mit Amy Winehouse, wie es dann bergab ging und wie es endete, das wurde schon oft nacherzählt, auch im Film. Mit dem Biopic "Back to Black" wollte Regisseurin Sam Taylor-Johnson nun eine neue Perspektive entwickeln und die Geschichte aus Sicht der tragischen Heldin erzählen. "Back to Black", benannt nach dem Album, mit dem Amy Winehouse fünf Grammys an einem Abend gewann (damals ein Rekord), wurde mit offizieller Unterstützung der Nachlassverwalter produziert. Die Hauptrolle übernahm die junge Britin Marisa Abela (bekannt aus der HBO-Serie "Industry"). Im Film, in dem unter anderem auch Jack O'Connell mitwirkt (als Blake Fielder-Civil), singt sie viele der großen Amy-Winehouse-Lieder selbst.

Preis DVD: circa 13 Euro

US/GB, 2024, Regie: Sam Taylor-Johnson, Laufzeit: 117 Minuten

"Lawmen: Bass Reeves – Staffel eins" (VÖ: 18. Juli) Mit "Yellowstone" begründete Taylor Sheridan eine Welle der Begeisterung für Neo-Western. Es hagelte nicht nur Auszeichnungen, seit der ersten Staffel der Erfolgsserie 2018 folgten auch die Serien-Ableger "1883" und "1923". Auch wenn Sheridans neuester Streich nicht in direktem Zusammenhang mit der Dutton-Saga steht, ist die Serie doch ebenfalls im Wilden Westen angesiedelt: "Lawmen: Bass Reeves" nimmt den ersten schwarzen US-Marshal westlich des Mississippis ins Visier und erinnert an dessen Aufstieg aus der Sklaverei in den Polizeidienst. Neben Bass Reeves' (David Oyelowo) Herausforderungen im Job thematisiert die Produktion auch moralische und seelische Probleme, mit denen der Gesetzeshüter zu kämpfen hatte. Über 3.000 Verhaftungen soll Reeves in seiner Zeit als Polizist vollstreckt haben – und doch ist die Geschichte des Lone Rangers hierzulande weitgehend unbekannt. Anders als in den USA: Dort existieren über den Helden des Wilden Westens sogar Brettspiele, dazu wurde ihm ein Theaterstück gewidmet. Auch in der Serien- und Filmwelt fand Reeves des Öfteren Erwähnung oder tauchte als Nebenrolle auf. Nun ist ihm eine eigene Serie vergönnt, in der neben dem Emmy-Kandidaten Oyelowo auch Donald Sutherland in einer seiner letzten Rollen und Dennis Quaid zu sehen sind.

Preis DVD: circa 20 Euro

US, 2023, Regie: Christina Voros/Damian Marcano, Laufzeit: 342 Minuten

"Haus aus Glas" (VÖ: 18. Juli) Der exquisite Sechsteiler "Haus aus Glas" spielt mit Familienserien-Klischees, erzählt sie aber auf erfrischende Art anders. Es geht um einen Unternehmer-Clan mit vier erwachsenen Kindern: Emily (Sarah Mahita), die jüngste Tochter des Gießerei-Unternehmers Richard Schwarz (Götz Schubert) und seiner Frau Barbara (Juliane Köhler), will ihren Verlobten Chris (Aram Arami) ehelichen, der Patriarch Richard als Geschäftsführer seiner Firma unterstützt. Auch die anderen Kinder sind zur Hochzeitsfeier angereist: Eva (Stefanie Reinsperger), die mit ihrer Lebensgefährtin Bahar (Lara Chedraoui) ein Kind bekommen will, die lebenslustige Leo (Morgane Ferru), die aus einer früheren Beziehung einen Sohn hat, und sogar Felix (Merlin Rose), das schwarze Schaf der Familie, der extra aus Kanada kommt und mit dem bevorstehenden Treffen offensichtlich große Probleme hat. Je länger man den von Beginn an gut geschriebenen und gespielten Familienszenen zuschaut, desto mehr Irritation erfährt die Geschichte: Warum behandeln alle Familienmitglieder Braut Emily wie ein rohes Ei? Und was ist bei den Schwarz' früher passiert, das offenbar bis heute nachwirkt? Als ein Protagonist der Hochzeitsgesellschaft unerwartet verschwindet, verwandelt sich der Plot in einen Kriminalfall oder zumindest ein Rätsel ...

Preis DVD: circa 22 Euro

DE, 2024, Regie: Alain Gsponer, Laufzeit: 207 Minuten

