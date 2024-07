"ARD Story: Notfall Rettung – Wenn die Hilfe versagt": Alle Infos zur ARD-Reportage

Die SWR-Dokumentation zeigt gravierende Unterschiede und Mängel in deutschen Rettungsdiensten auf. Basierend auf umfangreichen Recherchen wird die Effektivität der Rettungskette beleuchtet.

Deutschland ist das Land der Chancengleichheit. Zumindest auf dem Papier. Schon in der schulischen Versorgung sieht es von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich aus. Noch weiter geht die neue Dokumentation "ARD Story: Notfall Rettung – Wenn die Hilfe versagt". Basierend auf Recherchen eines SWR-Investigativ-Teams legt sie eklatante Unterschiede der Anbieter von Rettungsdienste an den Tag. Oft unterscheiden sich die Qualität und die Kapazitäten der Arbeit der Sanitäterinnen und Sanitäter innerhalb derselben Stadt oder Region stark – mit dramatischen Folgen.

Wenn das Herz plötzlich nicht mehr schlägt, geht es um die Zeit. Sogar jede Sekunde zählt, und Schnelligkeit sowie Sorgfalt der Rettungskräfte sind entscheidend. Umso frappierender die Ergebnisse, die SWR-Reporter Patrick Hünerfeld in einer umfangreichen Untersuchung zusammengetragen hat. Demnach gibt es offenbar große Unterschiede und Abweichungen in der Arbeit unterschiedlicher deutscher Rettungsdienstbereiche. Hünerfeld, der selbst Arzt ist, wirft die Frage auf, ob es sich um massive strukturelle Mängel bei der Versorgung im Notfall handelt. Dafür hat der SWR die Qualität der Notfallrettung im Land detailliert auswerten lassen – auf Datenbasis.

Wie reibungslos läuft die Koordination im Hintergrund?

Zudem begleite ein SWR-Team über mehrere Monate hinweg Sanitäterinnen und Sanitäter bei ihrer Arbeit, wenn Notrufe eingehen und wenn sie um das Leben von Betroffenen kämpfen. Schnell zeigt sich: Es kommt auf die Effektivität der sogenannten Rettungskette im Hintergrund an – also darauf, wie gut das Zusammenspiel unterschiedlicher Stellen von der ersten Annahme eines Anrufs bis zur Voranmeldung und dann der eigentlichen Einlieferung in die Notaufnahme der Krankenhäuser läuft.