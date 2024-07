"Alles Finster": Kritik zur Blackout-Komödie bei 3sat!

In ganz Kekenberg an der Della liegen die Nerven blank. Der Grund: Die "Oaschlöcher" vom FC Mucking sind für das Fußballmatch des Jahres angereist, und weil Schweinebauer Lukas (Tobias Ofenbauer) sich lieber im spontanen Strandurlaub mit seiner Resi (Karin Lischka) die Sonne auf den Bauch scheinen lässt, geht den Kekenbergern ein Spieler ab. Angetreten wird natürlich trotzdem – immerhin kann der Platz dem FC Mucking nicht kampflos überlassen werden. Wer nun befürchtet, in der deutsch-österreichischen Koproduktion "Alles finster" über einen längeren Zeitraum beim zugegebenermaßen nicht besonders spannenden Altherren-Fußball zusehen zu müssen, sei an dieser Stelle beruhigt: Es verstreichen keine zehn Minuten, da gehen in der ersten Folge der sechsteiligen Miniserie, die 3sat nun im Nachtprogramm wiederholt, schon europaweit die Lichter aus.