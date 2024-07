"ARD Wissen: Mein Körper. Meine Muskeln.": Infos zur ARD-Doku über Muskelkraft

Alpines Thriller-Highlight

'Showdown in den Bergen': Mord und Flucht in der Wildnis

Der französische Thriller 'Showdown in den Bergen' feiert im Rahmen der ZDF-Sommerreihe 'Made in Europe' seine Free-TV-Premiere. Paul und seine Tochter Sara werden Zeugen eines Mordes und müssen in die Einsamkeit der Alpen fliehen. Gedreht im Nationalpark Vanoise, verspricht der Film von Abel Ferry spannende Action und beeindruckende Naturaufnahmen.

