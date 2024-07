Nach Kuss mit Bill Kaulitz: Wie ging die Liebesgeschichte mit Marc Eggers weiter?

Seitdem Marc Eggers sich verliebt mit Bill Kaulitz auf dem Oktoberfest im vergangenen Jahr zeigte, erhöhte sich schlagartige die mediale Aufmerksamkeit um das Männermodel. Durch die aktuelle Netflix-Serie der Zwillinge ist das Interesse an seiner Person erneut gestiegen. In der Doku ist ein Kuss zwischen ihm und Bill Kaulitz zu sehen. Nun hat es der ehemalige „Köln 50667“-Darsteller plötzlich mit homophoben Anfeindungen zu tun. Bill Kaulitz hat sich nun dazu geäußert und verraten, ob Marc Eggers der Mann an seiner Seite werden könnte.

Marc Eggers bekommt Hass-Kommentare

Ein Fan von Marc Eggers wollte von ihm wissen, ob er durch die Netflix-Doku der Kaulitz-Brüder viel Hass abbekommt. Der 37-Jährige antwortete darauf mit einem schlichten "Ja". Das bestätigte auch Bill. "Er kriegt einfach so viel Hate, ich glaube, er hat nicht so darüber nachgedacht. [...] Ich habe so ein dickes Fell, mich trifft sowas gar nicht. Aber ich glaube, für ihn ist das schon nicht so geil", so der 34-Jährige in der Netflix-Doku „Kaulitz & Kaulitz“.