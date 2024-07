"Jäger des verlorenen Schatzes": Kritik zum ersten Teil der Kultreihe mit Harrison Ford

Wochenende steht im Zeichen des charmanten Grabräubers

Was lange währt, wird endlich gut, heißt ein wohlbekanntes Sprichwort. Demnach hätte "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels" ein filmisches Meisterwerk werden müssen. Doch seit 2008 weiß man, dass Produzent George Lucas und Regisseur Steven Spielberg mit dem vierten Teil einen zumindest recht umstrittenen Nachfolger inszenierten, der nicht ganz an den Erfolg der letzten Filme anknüpfen konnte. Fans dürfen aber auf einen versöhnlichen Abschluss der Reihe hoffen: Der fünfte Teil "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" flimmerte 2023 über die Kinoleinwände. Nun darf man noch einmal in guten alten Indy-Erinnerungen schwelgen. SAT.1 wiederholt mit "Jäger des verlorenen Schatzes" (1981) den ersten Teil der berühmten Abenteuer-Reihe. Das ganze Wochenende steht ganz im Zeichen des charmanten Grabräubers: Direkt im Anschluss zeigt der Sender Teil zwei "Indiana Jones und der Tempel des Todes". Am Sonntag, 28. Juli, gibt es ab 20.15 Uhr Teil drei und vier zu sehen.