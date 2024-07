"Das Strohmann-Kartell": Alle Infos zur Reportage über Straftaten mit 'Strohmännern'

Rapper unterstützt US-Team

Wie das Internet Flavor Flav und das US-Wasserball-Team zusammenbrachte

Lady Gaga und Celine Dion haben die Olympischen Spiele 2024 in Paris spektakulär eröffnet. Ein paar Tage später ist es aber ein anderer Star, der bei den Wettkämpfen in der französischen Hauptstadt für Aufsehen sorgt und in den sozialen Medien gefeiert wird: Rapper Flavor Flav feuert das US-Wasserball-Team an – und das aus gutem Grund.

