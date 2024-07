"Aushalten: Nicht lachen – Supercut Vol. I": Kritik zum Lach-Wettkampf von Joko und Klaas

ProSieben zeigt am 27. Juli zur Primetime 'Aushalten: Nicht lachen – Supercut Vol. I' mit Joko und Klaas als Kontrastprogramm zu den Olympischen Sommerspielen, die am selben Tag beginnen. Die Moderatoren versuchen, nicht zu lachen, egal was für ein Quatsch gezeigt wird.

Lach-Wettkampf

Am 26. Juli wird Olympia 2024 offiziell eröffnet. Von da an werden es Privatsender nicht leicht haben gegen die öffentlich-rechtlichen ARD und ZDF, die schon kurz nach Ende der Fußball-Europameisterschaft mit der Übertragung der Olympischen Sommerspiele in Paris hohe Quoten generieren dürften – voraussichtlich auch an diesem Samstagabend.