"Women in Blue": Vier Frauen wollen einem Serienkiller das Handwerk legen

Frauen, die sich nicht länger an den Herd verbannen lassen und entgegen allen Widerständen einen Weg in Männerdomänen bahnen und sich behaupten: Filmemacher und ihr Publikum lieben solche Geschichten, wie Filme und Serien wie etwa "Eine Klasse für sich" über die erste weibliche Profi-Baseballliga der USA in den Vierzigern oder "Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen" über drei afroamerikanische Mathematikerinnen bei der NASA in den 60er-Jahren belegen. Wahre Geschichten mit dramaturgischem Potential also. In diese Kerbe schlägt nun auch die zehnteilige von wahren Begebenheiten inspirierten mexikanische Serie "Women in Blue" (Originaltitel: "Las Azules"). Sie ist ab Mittwoch, 31. Juli, beim Streaminganbieter Apple TV+ mit einer Doppelfolge zu Beginn und anschließend je einer Folge immer mittwochs abrufbar.