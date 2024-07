Streaming-Tipps der Woche: "Women In Blue", "Limbo" und mehr

Apple TV+ erzählt in "Women In Blue" von vier Frauen, die im konservativen Mexiko Anfang der 1970-er der ersten weiblichen Polizeieinheit beitreten. WOW zeigt die Verfilmung von John Greens Jugendroman "Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken". Welche Streaming-Highlights die kommende Woche noch bereithält, verrät die Übersicht.

Frauen, die sich nicht länger an den Herd verbannen lassen wollen und sich entgegen allen Widerständen in Männerdomänen behaupten: Filmemacher und ihr Publikum lieben solche Geschichten, Filme und Serien wie "Eine Klasse für sich" über die erste weibliche Profi-Baseballliga der USA in den Vierzigern oder "Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen" über drei afroamerikanische Mathematikerinnen bei der NASA in den 60er-Jahren. Wahre Geschichten mit dramaturgischem Potential also. In diese Kerbe schlägt nun auch die zehnteilige von wahren Begebenheiten inspirierten mexikanische Serie "Women in Blue" (Originaltitel: "Las Azules") bei Apple TV+. Was Prime Video, WOW und Co. in den nächsten Tagen noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

"Women In Blue", Apple TV+ Im Zentrum der zehnteiligen Serie "Women In Blue"(ab 31. Juli, beim Streaminganbieter Apple TV+ mit einer Doppelfolge zu Beginn und anschließend je einer Folge immer mittwochs) stehen vier Frauen, die Anfang der 70er-Jahre der ersten weiblichen Polizeibrigade des ultrakonservativen Landes beitreten: die zweifache Mutter María (Bárbara Mori), die Polizistentochter Gabina (Amorita Rasgado), die extrem intelligente Ángeles (Ximena Sariñana) sowie die rebellische Valentina (Natalia Téllez). Trainieren soll die Neu-Polizistinnen der abgehalfterte, alkoholkranke und renitente Ex-Bulle Octavio (Miguel Rodarte), der in seiner neuen Aufgabe eine Chance sieht, sich zu rehabilitieren.

Arbeit gibt es genug: Ein Serienkiller terrorisiert Mexico City, und das Frauen-Quartett ist fest entschlossen, ihm das Handwerk zu legen. Doch dann erkennen die vier, dass ihre Einheit nur ein PR-Gag ist, der die Medien von dem Fall ablenken soll, während die männlichen Polizeieinheiten sich auf die Jagd nach dem Mörder machen. Allerdings tun die Herren das mit wenig Erfolg. Also ermitteln die vier Polizistinnen heimlich auf eigene Faust. "Women in Blue" ist ausschließlich mit lateinamerikanischen Schauspielerinnen und Schauspielern besetzt, als ausführende Produzenten zeichnen unter anderem Fernando Rovzar, die Emmy-nominierte Wendy Riss ("Yellowstone"), Sandra Solares ("Y tu mamá también – Lust for Life") und der Emmy-gekrönte Billy Rovzar ("Monarca") verantwortlich.

"Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken", WOW John Green ist ein Meister, wenn es um die Beschreibung geplagter Teenager-Seelen geht: Mit seinem Roman "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" landete er 2012 auf Platz eins der New-York-Times-Bestsellerliste für Kinder- und Jugendliteratur. Zwei Jahre später wurde die Geschichte über zwei totkranke Jugendliche verfilmt und rührte etliche junge Menschen zu Tränen. Nach dem Kinofilm "Margos Spur" (2015) erscheint nun eine weitere Verfilmung eines John-Green-Romans am 1. August bei WOW: "Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken" erzählt von der 16-jährigen Aza Holmes (Isabela Merced, "Madame Web"), die sich nichts sehnlicher wünscht, als eine gute Freundin für ihre beste Freundin Daisy (Cree Cicchino, "And Just Like That ...") und eine gute Tochter für ihre verwitwete Mutter (Judy Reyes, "Claws") zu sein. Doch ihre Zwangsstörungen machen Azas Vorsätze zunehmend schwer. Ihre ohnehin schon komplizierte Lebenssituation verschlimmert sich, als Davis (Felix Mallard) plötzlich in Azas Leben tritt: In Kindertagen waren sie gut befreundet, nun jedoch gesellen sich zur Freundschaft weitere Gefühle, die mit Azas Ängsten vor dem Austausch menschlicher Mikroben so gar nicht vereinbar ist ...

Der Roman "Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken" wurde 2017 veröffentlicht. Es handelt sich um Greens fünften Roman. Die Parallelen zwischen dem inzwischen 46-jährigen Autor und seiner Protagonistin sind unverkennbar: Sowohl Aza Holmes als auch John Green stammen aus dem US-Staat Indianapolis. Auch gab der Autor an, wie Aza an einer Zwangs- und einer Angsstörung zu leiden.

"Batman: Caped Crusader", Prime Video Es ist "eine Neuinterpretation der Batman-Mythologie": Mit der Zeichentrickserie "Batman: Caped Crusader" wirft Prime Video einen neuen Blick auf die altbekannte Geschichte des schwarzen Rächers. Zehn Folgen der ersten Staffel sind ab 1. August beim Streamingdienst abrufbar. Die Geschichte beginnt in Gotham City, wo die Bevölkerung unter einem steten Ansieg von Korruption und Verbrechen leidet. Einer, der etwas dagegen tun kann, ist der wohlhabende Bruce Wayne: In Gestalt seines Alter Egos Batman beginnt er einen Kreuzzug für Gerechtigkeit, findet unerwartete Verbündete und begibt sich selbst in Gefahr ...

"Batman: Caped Crusader" wurde von Bruce Timm ("Batman: The Animated Series"), Matt Reeves und J.J. Abrams produziert. Ursprünglich hatten HBO Max und Cartoon Network die Serie bestellt. Als HBO Max das Projekt 2022 abstoß, zeigten verschiedene Streamingdienste Interesse an einer Fortsetzung. Letztlich erhielt Amazon Prime Video den Zuschlag und bestellte zwei Staffeln auf einmal, von denen die erste nun erscheint.

"Limbo – Gestern waren wir noch Freunde", ARD Mediathek Die neue schwedische Serie "Limbo – Gestern waren wir noch Freunde" (ab 2. August in der ARD Mediathek) erzählt vom brutalen Einbruch des Schicksals in das Leben von drei Frauen. Eigentlich verbindet Ebba (Rakel Wärmländer), My (Sofia Helin) und Gloria (Louise Peterhoff) eine langjährige Freundschaft. Doch als ihre drei Söhne im Teenager-Alter in einer Nacht einen schrecklichen Autounfall haben, ist nichts mehr wie es war. Während die Eltern bange Stunden verbringen, um endlich Klarheit über das Schicksal ihrer Kinder zu erhalten, schleichen sich Misstrauen, Wut und Entsetzen in das zuvor so harmonische Miteinander der eng verbundenen Gruppe. Und es gibt einige Geheimnisse, die erst nach und nach ihren Weg an die Öffentlichkeit finden.

Die von Schauspielerin Wärmländer mitgeschriebene Serie erzählt in sechs Folgen davon, wie ein vielschichtiges Beziehungsgeflecht zu zerreißen droht und wie scheinbar Vertrautes in einen ungemütlichen Schwebezustand (auf Englisch: "in limbo") gerät. Es entbrennt ein Nervenkrieg, den die Darstellerinnen berührend, aber auch mit aller gebotenen Behutsamkeit eskalieren lassen. Inspiriert wurde die Geschichte von einem realen Unglücksfall, die Handlung ist allerdings komplett fiktionalisiert. Am Drehbuch schrieb neben Rakel Wärmländer die Co-Autorin Emma Broström.