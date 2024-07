Skandal bei Eurosport: Sexistischer Spruch kostet Kommentator den Job

Bob Ballard, Kommentator bei Eurosport, wurde nach einer sexistischen Bemerkung über die australischen Schwimmerinnen während der Olympischen Spiele in Paris entlassen. Sein Kommentar löste eine sofortige Reaktion bei Eurosport aus.

Eine sexistische Äußerung bei den Olympischen Spielen hat für einen Eurosport-Kommentator nun Konsequenzen: Der Brite Bob Ballard wurde laut übereinstimmenden Medienberichten nach einer abfälligen Äußerung zu Australiens Schwimmerinnen vom Sportsender entlassen. Am Samstag holten Mollie O'Callaghan, Shayna Jack, Emma McKeon und Meg Harris in der 4x100-Meter-Rennen der Freistilstaffel Gold für Australien – und Ballard ließ sich in der Live-Übertragung zu einem sexistischen Spruch hinreißen.