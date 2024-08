Darum schmeißt das ZDF "Die Bergretter" heute Abend aus dem Programm

Fans von "Die Bergretter" müssen stark sein: Die Olympischen Spiele in Paris sind im Gange und sollen den öffentlich-rechtlichen Sendern weiterhin gute Zahlen bescheren. Dafür müssen andere beliebte Sendungen Platz machen. So auch die Wiederholungen von "Die Bergretter", die aktuell normalerweise am Donnerstag zur Primetime ausgestrahlt werden.