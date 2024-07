Von der Bundesliga ins TV: Lars Stindl wird SAT.1-Experte

Drei Wochen eher als in der Fußball-Bundesliga (Start am 23. August) beginnt in der 2. Bundesliga die Saison 2024/25. SAT.1 übertragt zum Auftakt ein echtes Traditionsduell: Absteiger 1.FC Köln und der lange Jahre "unabsteigbare" Hamburger SV treffen aufeinander. Mit dabei ist ein neues Gesicht in der Riege der TV-Experten: Lars Stindl wird den Klassiker für den Unterföhringer Sender analysieren. Das machte SAT.1 am Mittwoch in einer Mitteilung bekannt.