"Friends"-Star Lisa Kudrow hält Matthew Perry "in gewisser Weise am Leben"

Der Tod von Matthew Perry ist für Lisa Kudrow ein schwerer Verlust. Im Interview spricht sie über ihre Trauer und die Erinnerungen an die gemeinsame Zeit am 'Friends'-Set. Kudrow verrät auch, wie sie beruflich an 'Friends' anknüpfen konnte und welche Rolle sie aktuell in der Serie 'Time Bandits' spielt.

Als PhoebeBuffay spielte sich Lisa Kudrow von 1994 bis 2004 in die Herzen von Millionen TV-Zuschauern. In der Kult-Sitcom "Friends" stand sie neben Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc und Matthew Perry vor der Kamera und feierte ihren internationalen Durchbruch – eine Zeit, die Kudrow nie vergessen wird. Im Interview mit der Agentur teleschau schwärmte sie nun: "Ich glaube, Phoebe wird immer Teil von mir sein. Mir wurden damals nach dem Ende der letzten Staffel alle meine Phoebe-Ringe vom 'Friends'-Set geschenkt. Die sind bis heute sehr wertvoll für mich."

Der Verlust von Schauspielkollege Matthew Perry ist für die 60-Jährige noch immer schwer zu begreifen. Der Serienstar starb im Oktober 2023 an den Folgen des Betäubungsmittels Ketamin. Den Tod ihres engen Freundes verarbeitet sie nicht zuletzt mithilfe der Serie: "Es hat gut getan, alle 'Friends'-Folgen wieder anzusehen und sich an die vielen Momente mit ihm zu erinnern." Ob sie manchmal gerne für einen Tag in die Vergangenheit zurückreisen würde? "Ich müsste nicht zu einem bestimmten Moment zurückkehren, aber ich würde einfach gerne wieder am Set sein. Wir haben einfach jeden Tag damit verbracht, gemeinsam zu lachen."

"Ich rede viel über ihn und rufe ihn so immer wieder in Erinnerung" Auch wenn Lisa Kudrow nicht mehr ans "Friends"-Set zurückkehren kann – die Erinnerung an Matthew Perry erhält sie trotzdem aufrecht: "Ich rede viel über ihn und rufe ihn so immer wieder in Erinnerung. Das ist meine Art, um die Menschen in gewisser Weise am Leben zu halten."

Beruflich konnte Kudrow längst an den Erfolg von "Friends" anknüpfen. Aktuell ist sie in der Fantasy-Serie "Time Bandits" (Apple TV+) zu sehen, in der sie die Diebin Penelope mimt, die sich mit ihren vier Komplizen auf einer verrückten Zeitreise befindet. Im Interview verriet die Schauspielerin, welchen Ratschlag sie sich selbst geben würde, wenn sie in ihre Kindheit zurückreisen könnte: "Einfach nur, dass ich viel mehr Selbstbewusstsein haben kann. Ich habe eine Menge Fehler gemacht in meinem Leben. Da hätte mir ein gewisses Selbstvertrauen in jungen Jahren gutgetan. Aber zum Glück habe ich das mit der Zeit entwickelt."