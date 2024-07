Rod Stewart über seine Zukunftspläne: "Bin mir bewusst, dass meine Tage gezählt sind"

Rod Stewart wird im Januar 80 Jahre alt und spricht offen über seine Zukunft. In einem Interview mit 'The Sun' erklärt er, dass er keine Angst vor dem Alter hat und seine letzten Jahre genießen möchte. Derzeit befindet sich die Rocklegende auf Tournee in Nordamerika und sorgt mit politischen Statements für Aufsehen.

Musik als Lebenselixier Mit fast 80 blickt man womöglich eher zurück als nach vorne. Dennoch überrascht die Offenheit mit der Rocklegende Rod Stewart jetzt über seine Zukunft sprach: In einem Interview mit "The Sun", in dem er nach seinem bevorstehenden 80. Geburtstag im Januar gefragt wurde, sagte Stewart: "Ich bin mir bewusst, dass meine Tage gezählt sind, aber ich habe keine Angst." Gelassen fügte er hinzu: "Wir müssen alle irgendwann sterben, also sitzen wir alle im selben Boot."

Dennoch habe er noch viel vor, erklärte Stewart: "Ich werde die letzten paar Jahre so gut wie möglich genießen. Ich sage ein paar – wahrscheinlich noch 15. Das kann ich locker schaffen." Dazu notwendig sei aber eine gewisse Disziplin, so die Rocklegende: Es sei nicht mehr so wie in den 70er- und 80er-Jahren: "Ich kann nicht die ganze Nacht aufbleiben, mich betrinken und verrückt werden", sagte Stewart. "Heutzutage muss ich meine Stimme vor und nach jeder Show schützen."

Stewart: Mit 79 noch auf der Bühne Aktuell befindet sich Stewart in Nordamerika auf Tournee, zuletzt spielte er auch einige Konzerte in Deutschland. Bei seinem Konzert in Leipzig Mitte Juni wurde er dabei wegen eines politischen Statements ausgebuht. Den Song "Rhythm Of My Heart" widmet Stewart auf seiner aktuellen Tour "den ukrainischen Soldaten und ihrem Präsidenten Selenskyj". Abgerundet wird die politische Botschaft mit einem knappen "F--k Putin!" In Leipzig quittierte ein großer Teil des Publikums Stewarts Worte dort mit Pfiffen und Buhrufen. Vor allem ein eingeblendetes Bild Selenskyjs, dem Stewart salutierte, erregte den Unmut vieler.