Wie das Internet Flavor Flav und das US-Wasserball-Team zusammenbrachte

Lady Gaga und Celine Dion haben die Olympischen Spiele 2024 in Paris spektakulär eröffnet. Ein paar Tage später ist es aber ein anderer Star, der bei den Wettkämpfen in der französischen Hauptstadt für Aufsehen sorgt und in den sozialen Medien gefeiert wird: Rapper Flavor Flav feuert das US-Wasserball-Team an – und das aus gutem Grund.

Die Nachricht, die dem ein oder anderen Millennial das Herz höherschlagen lassen könnte, zieht seit ein paar Tagen ihre Kreise durch die sozialen Netzwerke. Auf dem Kurznachrichten-Dienst X (ehemals Twitter) schrieb Userin Melisa Oporto: „Falls ihr es noch nicht wusstet: Flavor Flav sponsert das Frauen-Wasserball-Team der USA, nachdem er erfahren hatte, dass einige Sportlerinnen mehrere Jobs annehmen mussten, um weiter am Training teilnehmen zu können.“



Wie es zu der Kooperation kam Mangelnder Erfolg war nie das Problem der Frauen-Mannschaft: Drei Mal in Folge hat das Team bereits Olympia-Gold geholt. Doch trotz gewonnener Wettkämpfe blieb der Hype um die Sportart in den USA aus. Ehrgeiz, Training und die Liebe zum Sport reichen aber nicht aus: Dem Team fehlte es an Geldquellen und so setzte Team-Kapitänin Maggie Steffens im Mai 2024 – 83 Tage vor Olympia-Start – einen emotionalen Post auf Instagram ab und bat um Unterstützung für ihr Team. Denn einige ihrer Mitstreiterinnen mussten sogar Zweit- und Drittjobs annehmen.

Kosten fallen für die Sportlerinnen nämlich nicht nur für das Training an, sondern auch für Reisekosten zu den Wettkämpfen, Unterkünfte, spezielle Ernährung für Sportler und vieles mehr an. Der Hilferuf blieb nicht unerhört und kein Geringer als Rapper Flavor Flav meldete sich auf den Post und schrieb: „Als Mädchen-Papa und Unterstützer des Frauensports werde ich euch persönlich sponsern. Ich werde das ganze Team sponsern. Das ist ein Flavor-Flav-Versprechen."

Kosten fallen für die Sportlerinnen nämlich nicht nur für das Training an, sondern auch für Reisekosten zu den Wettkämpfen, Unterkünfte, spezielle Ernährung für Sportler und vieles mehr an. Der Hilferuf blieb nicht unerhört und kein Geringer als Rapper Flavor Flav meldete sich auf den Post und schrieb: „Als Mädchen-Papa und Unterstützer des Frauensports werde ich euch persönlich sponsern. Ich werde das ganze Team sponsern. Das ist ein Flavor-Flav-Versprechen.“



Sichtbarkeit und Begeisterung für den Wasserball-Sport Kurze Zeit später unterzeichneten die Parteien einen Sponsoren-Vertrag über fünf Jahre. Flavor Flav, der bürgerlich William Jonathan Drayton Jr. heißt, wird dabei sowohl das Frauen- als auch das Männer-Team unterstützen. Seit 1982 gehört er zu Public Enemy und erlangte weitere Bekanntheit, als er ab 2004 mit verschiedenen Reality-TV-Formaten auf MTV zu sehen war, und damit maßgeblich die Popkultur der 2000er-Jahre mitprägte; eine Uhr, die er um den Hals trägt und die daran erinnern soll, wie kostbar Zeit ist, ist dabei schon lange sein Markenzeichen.

Mit seiner Bekanntheit und Reichweite sollen nun „die Sichtbarkeit und Begeisterung rund um den Wasserball in den Vereinigten Staaten erhöht werden“. Mit welcher Summe das geschehen soll, ist zwar nicht bekannt. Der 65-Jährige hat sich aber dazu verpflichten lassen, mehrmals bei Wasserball-Wettkämpfen aufzutreten und die Aufmerksamkeit auf diese in den USA häufig übersehene Sportart zu lenken.