"Perfektes Dinner" mit überraschendem Aufeinandertreffen: "Hör auf! Echt jetzt?"

Als Agrarwissenschaftlerin achtet Gina sehr auf die Herkunft ihrer Produkte: "Weil ich Landwirtschaft studiert habe, habe ich schon andere Einblicke bekommen." Regionalität wird in ihrem Drei-Gänge-Menü mit dem Motto "Ginas Welt" also großgeschrieben. Es gibt:

Vorspeise: Reisküchlein à la Oma Mietz – Reis / Käse / Curry / Rapunzel

Hauptspeise: Caramelle mit Huhn – Pasta / Ricotta / Tomate / Filet

Nachspeise: Pasteis de Nata küsst Zitrone

"In Bielefeld ist es ja schon häufig so, dass man sich irgendwie vom Sehen kennt", wartet Bettina (52) gespannt, ob ihr jemand von den anderen bekannt vorkommt. Dass die Westfalen "kauzig" sind, kann der zugezogene Georg (40) nicht bestätigen. "Wir sind gar nicht so verbohrt, wie es alle sagen", will auch Vesna (47) das Gegenteil beweisen. Und noch ein Gerücht widerlegt sie: "Bielefeld – die Stadt gibt es wirklich."