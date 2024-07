Nach der Vorspeise: "Perfektes Dinner"-Kandidat lässt sich von Mitstreiter tätowieren

Tag 5 der Koblenz-Woche bedeutet gleichzeitig: Heute findet das letzte "perfekte Dinner" in der lustigen Runde statt. Allein der Gedanke daran ließ bei Serap (43) am Vorabend schon die Tränen kullern – und heute erst recht ...

In Osterspai am Rhein, idyllisch direkt am Wald mit Rehen im Garten, lädt Serap am Freitag zum finalen "perfekten Dinner" (VOX) ein. "Ich gehe ganz stark davon aus, Serap hat einen Palast. Ein riesengroßes Haus mit riesengroßen Räumen", vermutet Daniel (37). Groß ist das Haus, allerdings nicht ganz so pompös wie erwartet. Dass die heutige Gastgeberin das Herz auf der Zunge trägt, fiel den Gästen schon auf: "Ich denke leider nie nach, wenn ich etwas sage." Das finden die anderen aber gerade so sympathisch.

"In der Küche bin ich eher wie ein Diktator", und das bekommt ihre Tochter Kayra (17) direkt beim Zwiebelschneiden zu spüren – natürlich alles mit viel Humor. "Das Einzige, was ich überhaupt nicht kann, ist den Grill benutzen. Davor habe ich heute richtig Angst." Und doch bereitet Serap Auberginen und Fleisch über der Flamme zu. "Ich hatte eigentlich einen Kontaktgrill in der Küche, der ist mir aber kaputtgegangen." In jede Speise will die Hausfrau und Mutter eine türkische Note reinbringen, denn sie mixt gerne türkische und deutsche Küche. Es gibt:

Vorspeise: Auberginentürmchen an Petersilien-Pesto mit hausgemachtem Fladenbrot

Hauptspeise: Lammmedaillons an Honig-Karotten mit Stampfkartoffeln

Nachspeise: Baklava-Cheesecake mit Vanilleeis Am letzten Abend macht sich Wehmut breit. Daniel nennt den Grund: "Wir passen einfach wie Ar... auf Eimer." Der Abschiedsschmerz machte sich schon am Vorabend bemerkbar. "Die Mädels kamen aus dem Interview und sahen tränenüberströmt aus. Ich wusste gar nicht, was passiert ist", erzählt der gestrige Gastgeber. Auch heute hat Serap das Gefühl, dass liebe Freunde zum Essen kommen: "Ich habe die alle in mein Herz geschlossen. Sonst hätte ich gestern auch nicht vor denen geweint." Und schon kullern wieder die Tränen – "Freudentränen".

Tattoo zwischen Vorspeise und Hauptgang Ihren neuen Freunden serviert Serap Auberginentürmchen an Petersilien-Pesto mit hausgemachtem Fladenbrot. Das Grillen des Gemüses hat sich gelohnt, denn sogar Fabio (32) schmeckt die eigentlich verschmähte Eierpflanze: "Übrigens, die Aubergine ist toll." Das Kompliment geht bei Serap runter wie Öl. Von Daniel gibt es ein großes Lob für das frisch gebackene Brot: "So habe ich noch kein gekauftes Fladenbrot gegessen."

Wie zuvor ausgemacht brachte Daniel sein Tätowierköfferchen mit, denn er hat Fabio versprochen, ihm das "Dinner"-Logo zu stechen – als Erinnerung an die wunderbare Woche. Derweil zittert Serap wieder vor dem verhassten Grill: "Es wird eine Katastrophe." Die Angst ist erneut völlig unbegründet, denn die Lammmedaillons an Honig-Karotten mit Stampfkartoffeln munden allen ganz hervorragend.

Baklava und Cheesecake "ist schon eine heftige Süßspeise" Es folgt das letzte Dessert der Woche. Die Kombination aus Baklava und Cheesecake kommt den Gästen sehr ungewöhnlich vor. "Ich wollte das einfach mal mixen und ausprobieren, wie's wird", gibt sich Serap experimentierfreudig. Ob ihre Gäste Baklava überhaupt mögen, weiß Serap nicht: "Das ist schon eine heftige Süßspeise." Dazu gibt es auch noch Vanilleeis. "Geschmacklich super", findet Fabio, aber "ich habe es einfach nicht geschafft, weil es ein sehr großes Stück Käsekuchen war".

Dann kommt die große Punktevergabe. Serap bezweifelt, dass es den Gästen geschmeckt hat, denn "mir hat es auch nicht so richtig geschmeckt". Tatsächlich belegt sie mit 30 Punkten den letzten Platz, während Julia (37) sich mit 38 Punkten den unangefochtenen Wochensieg holt. Doch das Wichtigste: Auch nach der "Dinner"-Woche hat sich die Truppe schon mehrfach getroffen und die neugewonnene Freundschaft vertieft.