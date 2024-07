"Bares für Rares": Natalia Wörner mit Sohn und kurioser Rarität in XXL-Ausgabe

Die XXL-Sommerausgabe der beliebten ZDF-Trödelshow 'Bares für Rares' findet diesmal im historischen Kloster Eberbach statt. Gastgeber Horst Lichter begrüßt prominente Gäste wie Natalia Wörner, die einen besondere Rarität präsentiert.

Bares für Rares Show • 31.07.2024 • 20:15 Uhr

Ein Sommergruß von Horst Lichter "Bares für Rares" macht für die stimmungsvolle Primetime-Sonderausgabe Station in historischem Gemäuer – und das nicht wie sonst üblich auf Schloss Drachenburg in Königswinter. Diesmal versammeln sich die Kunst- und Antiquitäten-Experten sowie die Händler im historischen Kloster Eberbach, einer ehemaligen Zisterzienserabtei im Rheingau. Es ist ein Ort mit beeindruckender Ausstrahlung: Immerhin wurde in der fast 900 Jahre alten mittelalterlichen Anlage schon Kernszenen der Verfilmung von Umberto Ecos Roman "Der Name der Rose" mit Sean Connery gedreht.

Ein Spielzeug-Bauernhof mit viel Familiengeschichte Glamouröse Stars aus der Gegenwart kann Gastgeber Host Lichter in der Show begrüßen: So schauen diesmal unter anderem Natalia Wörner und ihr Sohn Jacob Lee Seeliger vorbei. Sie wollen eine kuriose Rarität aus ihrem Privatbesitz verkaufen. Es geht um einen Miniatur-Spielzeug-Bauernhof an, an dem bereits zwei Generationen der Familie ihre Freude hatten. Was werden die Händler dafür wohl springen lassen?

Mit der Sommer-Show zur besten Sendezeit knüpft "Bares für Rares" an eine liebgewonnene Tradition an – den Wechsel an besonders schöne Örtlichkeiten. Die Weihnachts-Primetime-Ausgabe, damals aus der Drachenburg, verfolgt am 20. Dezember vergangenen Jahres 3,71 Millionen Menschen (Marktanteil: 13,5 Prozent). Noch beliebter war zuvor ein Herbst-Special im November 2023, das sogar 4,41 Millionen Zuschauer anlockte (Marktanteil: 17,2 Prozent). Wann in der zweiten Jahreshälfte "Bares für Rares" mit Primetime-Sondersendungen zurückkehrt, steht noch nicht ganz fest.

