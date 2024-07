Thomas Gottschalk kritisiert Taylor Swifts Privatjet-Nutzung

Thomas Gottschalk hält die Nutzung von Privatjets durch Prominente wie Taylor Swift für "unsäglich". In ihrem Podcast "Die Supernasen" widerspricht ihm sein Kollege Mike Krüger und nimmt die Sängerin in Schutz.

In der aktuellen Ausgabe seines Podcasts "Die Supernasen" beschwert sich Gottschalk über die in seinen Augen nicht klimaschonend agierende Sängerin Taylor Swift. "Wenn dann eine große Kolonne vorfährt, um die Dame vom Flugzeug abzuholen, dann ist das für mich (...) ein Affront." Der langjährige "Wetten, dass ..?"-Gastgeber wirft der jüngeren Generation im Hinblick auf Flugreisen eine gewisse Doppelmoral vor: "Man hat mir die Flugscham näher gebracht und hat sie selbst nicht."

Mike Krüger widerspricht Thomas Gottschalk: "Ich habe für Taylor Verständnis"

Gottschalks Podcast-Partner Mike Krüger ist "ausnahmsweise" anderer Meinung. Der Komiker erklärt: "Ich glaube, Taylor Swift in einem normalen Flugzeug wäre natürlich absolutes Chaos." Als bekennender "Swiftie" müsse er den Popstar in Schutz nehmen: "Ich glaube, alle 200 Leute, die hinten sitzen, würden in die First Class stürmen. Das würde dazu führen, dass das Flugzeug nicht abheben könnte. Noch in der Startphase würde das Flugzeug nach vorn umkippen, weil Taylor Swift vorne anfängt, Selfies zu machen mit ihren 200 anderen Mitpassagieren." Er habe "in diesem Fall für Taylor Verständnis", stellt Krüger klar.