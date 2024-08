"Gute Nachrichten – Der Usedom-Krimi": Kritik zum pikanten Krimi-Fall im Ersten

Affäre mit Folgen

Die moderne Arbeitswelt hält auch in diesem "Usedom-Krimi" von 2022 Einzug: "Spurensicherung kommt erst morgen", schimpft Rainer Witt (Till Firit) im 17. Film der Reihe mit dem Titel "Gute Nachrichten", den die ARD nun zur besten Sendezeit am Donnerstagabend wiederholt: "Da ist jeder zweite krank oder im Homeoffice. Der Rest hat Feierabend." Dabei bräuchte er die Kolleginnen und Kollegen dringend vor Ort: Soeben hat die Gartenbauunternehmerin Britta Hausmann (Stephanie Gossger) ihre Auftraggeberin, die prominente Fernsehmoderatorin Sandra Berger-Gomez (Loretta Stern, in einigen Rückblenden zu sehen), tot in ihrem Ferienhaus gefunden. Die Blutlache unter dem Kopf des Opfers lässt keinen Raum für Zweifel: Berger-Gomez wurde erschlagen. Nur von der Tatwaffe fehlt jede Spur.