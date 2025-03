"Der Quiz-Champion – Das Bundesländer-Special": Infos zur Sonderausgabe mit Johannes B. Kerner

Das Vermögen von Beatrice Egli: Doch was hat ihr Ex-Freund damit zu tun?

Beatrice Egli gehört zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen der Gegenwart. Trotz hoher Einnahmen lebt sie bescheiden in einer Zweizimmerwohnung am Zürichsee. Doch wie viel Geld verdient der Schlagerstar wirklich und was hat ihr Ex-Freund damit zu tun? Wir werfen einen Blick auf Beatrice Eglis Konto.