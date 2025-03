Erste Daily seit 18 Jahren: ProSieben bringt ungewöhnliche Serie an den Start

Wer die letzte tägliche Serie im Programm von ProSieben sucht, muss bis ins Jahr 2007 zurückblicken. Von 2006 bis 2007 lief dort mit „Lotta in Love“ die bisher letzte Daily-Soap. Laut ProSieben-Senderchef Hannes Hiller verfolgt die neue Serie ein klares Ziel: „Eine Daily-Soap als neuer, frischer Impuls für ProSieben und gleichzeitig als starker Sehdauertreiber für Joyn , die mit der besonderen ProSieben-Tonalität insbesondere jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer an unseren kostenlosen Superstreamer binden soll.“

Konkurrenzkampf unter Kochtalenten und strenge Dozenten

Im Mittelpunkt der Serie steht die fiktive Kochschule Cooking Academy Culinary Arts by Alexander Eichen an der deutsch-französischen Grenze. Hier wird der gastronomische Nachwuchs von Spitzenköchen ausgebildet. Einer dieser – cholerischen – Spitzenköche wird von Mirco Wallraf („Marienhof“, „Verbotene Liebe“) verkörpert. Die Leiterin der Academy wird von Ex-„GZSZ“-Star Simone Hanselmann gespielt. Lara Kimpel übernimmt die Rolle einer Studentin, die mit ihren Mitstudierenden um die Gunst der Dozenten kämpft, und ist als Hauptfigur Irini Dimitriou zu sehen. Die junge Schauspielerin war bereits in der Sat.1-Serie „Schloss Goldbach – Promis viel zu nah“ und „Hubert ohne Staller“ zu sehen. Außerdem sind Lea Marlen Woitack, Brian Rosenkranz und Louis Jérôme Wagenbrenner Teil des Casts. Auch wenn der Leistungsdruck und der Konkurrenzkampf an der Cooking Academy im Vordergrund stehen, werden die zwischenmenschlichen Beziehungen nicht vernachlässigt.