"Klassentreffen": Kritik zum Impro-Drama mit Annette Frier, Oliver Wnuk und Co.

Jan Georg Schütte lässt in "Klassentreffen" namhafte Schauspieler ohne Drehbuch improvisieren. Das Resultat: Ein spannender Thriller voller Emotionen und überraschender Wendungen, der das Publikum in seinen Bann zieht.

In einer abgewetzten Kneipe mit Kegelbahn und diversen Hinterzimmern für die eher dunklen Geheimnisse unter vier Augen entstanden 130 Stunden Material, eingefangen von 24 Kameras. Unter den 16 ehemaligen Klassenkameraden: Annette Frier, Oliver K. Wnuk, Charly Hübner, Kida Khodr Ramadan, Fabian Hinrichs, Nina Kunzendorf, Anna Schudt und Anja Kling. Warum sich die Stars auf diesen Deal einließen? – Wohl weil die Schauspieler wussten, dass "Meister" Schütte (Grimmepreis 2015 für "Altersglühen") ihre Spielfreude zu einem mitreißenden Film verdichten würde, der sich am Ende doch so wegguckt, als wäre er nach einem bärenstarken Drehbuch erstanden. Das Erste wiederholt Jan Georg Schüttes sechs Jahre alten Geniestreich nun am Mittwoch zur besten Sendezeit