Verteidigungsminister Pistorius über Waffenruhe: "Putin spielt ein Spiel!"

Es sei "ein Fehler", dass Donald Trump und Wladimir Putin die europäischen Länder in ihren Verhandlungen bislang außen vor gelassen hätten, glaubt Boris Pistorius: "Am Ende muss der Frieden, wenn es einen geben sollte, auf europäischem Boden ja auch gesichert werden unter Beteiligung der Europäer", erklärte der Bundesverteidigungsminister am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin". "Deswegen wäre es eigentlich nur logisch, richtig und notwendig, dass die Europäer frühzeitig einbezogen werden."