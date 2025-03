Wilde Locken: So sah "Bergdoktor" Hans Sigl zu Beginn seiner TV-Karriere aus

Hans Sigl privat: So lebt der "Bergdoktor"-Star

Hans Sigl hat sich am Ammersee ein Rückzugsort geschaffen, an dem er sich wohlfühlt. Dabei ist der "Bergdoktor" in bester Gesellschaft. Zahlreiche Promis wohnen in seiner Nachbarschaft. Wer das ist, wie viel Geld Hans Sigl zur Verfügung hat, um sich den teuren Wohnort leisten zu können und warum er gerne in Bayern wohnt, dazu hat der Schauspieler spannende Einblicke gegeben.