Freude bei "Bares für Rares": Sarah Schreiber wird Mutter

Sarah Schreiber, bekannt aus der Trödelshow "Bares für Rares", ist zum ersten Mal Mutter geworden. Auf Instagram teilte sie die freudige Nachricht und kündigte eine kurze Auszeit an, um sich ihrer Familie zu widmen. Die Fans müssen vorerst auf die beliebte Händlerin verzichten.

Sarah Schreiber ist ein liebgewonnener Teil der "Bares für Rares"-Familie. Seit 2022 ist die 38-Jährige für Horst Lichter s populäre Trödelshow als Händlerin im Einsatz, jetzt hat sie Zuwachs in ihrer eigenen Familie angekündigt.

Wie Schreiber auf ihrem Instagram-Profil bekannt gab, ist sie vor kurzem erstmals Mutter geworden. In ihrem Beitrag teilte sie ein Bild von kleinen Babyfüßen. "Heute möchte ich etwas ganz Besonderes mit euch teilen", beginnt sie ihren Post. "Vor einigen Tagen ist nun unser wunderbares Kind zur Welt gekommen." Mit Details hält sich die frisch gebackene Mama zurück: Sie verrät weder den Namen noch das Geschlecht ihres Erstgeborenen.

Fans von "Bares für Rares" werden nun erst einmal auf Sarah Schreiber verzichten müssen. "Ich nehme mir nun eine kurze Auszeit, um diese kostbaren Momente mit meiner kleinen Familie zu genießen", kündigt sie in dem Instagram-Post an. Sie betont aber auch, dass sie sich schon darauf freue, wieder zu Horst Lichter und Co. ins Studio zurückzukehren.