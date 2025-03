Verstoß gegen "Menschenwürde": Star-Anwalt greift True-Crime-Formate an

Die Streaming-Tipps der Woche: Ein Wiedersehen mit dem Joker

In dieser Woche stehen spannende Streaming-Neuheiten an: "Joker: Folie à Deux" als Musical-Psychothriller, ein Mord im Weißen Haus in "The Residence" und die düstere Fortsetzung von "Totenfrau". Außerdem wird die wahre Geschichte von Melissa Moores Begegnung mit ihrem Serienmörder-Vater in "Happy Face" erzählt.