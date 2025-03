"Es ist nur eine Phase, Hase": Kritik zur Komödie mit Christoph Maria Herbst und Christiane Paul

Seine Freunde diagnostizieren bei ihm eindeutig die "Alterspubertät": Paul (Christoph Maria Herbst) scheint die Lust am Eheleben verloren zu haben. In der Komödie "Das ist nur eine Phase, Hase" (2021) mimt Christoph Maria Herbst den versnobten, sensiblen Familienvater an der Seite von Christiane Paul sehr authentisch. Fotoquelle: Degeto/Majestic Filmproduktion