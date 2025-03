"Nicht verstanden, wofür dieser Tag steht": Schlagerstar tritt am Weltfrauentag ins Fettnäpfchen

Stefan Raab Schlagersänger Olaf der Flipper wollte am Weltfrauentag seine Fans grüßen, erntete aber Spott und Entrüstung. Sein Instagram-Video wurde zum peinlichen Bumerang, auch Stefan Raab mokierte sich darüber in seiner Show.

Das Echo auf die fröhlich gesprochenen Sätze kam prompt – und mit etwas Verspätung auch im TV. Am Mittwoch spielte Stefan Raab das Instagram-Video in seiner RTL-Show "Du gewinnst hier nicht die Million" ein. Der Entertainer mokierte sich: "Er denkt, das ist so was wie Muttertag. Da bringt man Blumen und so und sagt: 'Heute aber mal nicht so viel bügeln. Ganz entspannt angehen lassen!' Nein!", bellte der Entertainer.