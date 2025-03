Liebesleben von Gigi Hadid und Bradley Cooper: Paar hat einen Wunsch

Nach einem Jahr voller Gerüchte bestätigt Gigi Hadid ihre Beziehung zu Bradley Cooper . In einem Interview mit der Vogue spricht sie über Normalität und die Bedeutung von Unterstützung in ihrer Partnerschaft.

Seit über einem Jahr sollen Gigi Hadid (29) und Bradley Cooper (50) ein Paar sein. Offiziell bestätigt haben sie ihre Beziehung bisher nicht. Die Gerüchte beruhen auf Paparazzi-Fotos und den Aussagen anonymer Insider. Jetzt hat das Model jedoch erstmals selbst darüber gesprochen. In einem aktuellen Interview mit der Zeitschrift "Vogue" gab sie einen seltenen Einblick in ihr Liebesleben.

Vermögen von Scholz, Merz und Co.: So viel Geld verdienen die Politiker

Hadid erklärte, dass viele Berichte über sie und Cooper "irgendwie richtig und irgendwie falsch" seien. Man könne nicht ständig alles richtigstellen, aber manchmal möchte man selbst das Wort ergreifen. So verriet sie, dass sie und Cooper sich auf einer Kindergeburtstags-Gartenparty kennengelernt haben. Gastgeber war ein gemeinsamer Freund, der für sein Kind feierte. Ein glamouröses Treffen war es also nicht, sondern ein ganz normaler Anlass.

Gigi Hadid über Bradley Cooper: "Er gibt mir so viel"

Heute sind sie unzertrennlich. "Ich respektiere ihn so sehr für seine Kreativität", schwärmt Hadid. "Und er gibt mir so viel, unterstützt mich und glaubt an mich." Die Mutter einer vierjährigen Tochter aus ihrer früheren Beziehung mit Popstar Zayn Malik (32) betont, wie wichtig es sei, dass ein liebender Mensch an einen glaubt. Das stärke auch das eigene Selbstvertrauen. Die Beziehung zu Cooper sei "sehr romantisch und glücklich", weil beide mittlerweile genau wüssten, was sie wollen und verdienen.