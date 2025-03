Florian Silbereisen & Helene Fischer fliegen aus „ARD Schlagerhitparade“

Seit dem 10. Januar 2025 bringt die „ARD Schlagerhitparade“ frischen Wind in die deutsche Musiklandschaft. Die Radiosender BR Schlager, MDR Schlagerwelt, hr4 und NDR Schlager haben sich zusammengeschlossen, um eine interaktive Hitparade zu etablieren, die sich nach den Wünschen der Hörer richtet.

Helene Fischer (40) und Florian Silbereisen (43) galten lange als das Traumpaar des deutschen Schlagers. Obwohl sie 2018 ihre Trennung bekanntgaben, verbindet die beiden bis heute eine enge Freundschaft. Nun sorgen sie mit ihrem gemeinsamen Song "Schau mal herein" für Furore.

Jeden Freitag von 18 bis 20 Uhr können Schlagerfans ihre drei Lieblingssongs wählen und so bestimmen, welche Lieder auf- oder absteigen. Doch wer zu lange an der Spitze bleibt, muss Platz für neue Titel machen.

Genau das trifft nun Helene Fischer und Florian Silbereisen . Ihr Song „Schau mal herein“, der bei der Premiere der Hitparade direkt auf Platz eins schoss, ist nach sieben Wochen raus. Das ist keine Strafe, sondern ein festgelegter Mechanismus des Formats: Lieder, die sich sieben Wochen in den Charts gehalten haben, scheiden automatisch aus, um neuen Künstlern eine Chance zu geben.

Fans dieser Interpreten können also nicht mehr für ihre Hits abstimmen. Doch das bedeutet nicht, dass diese Stars aus der Schlagerszene verschwinden – neue Musik könnte sie bald zurück in die „ARD Schlagerhitparade“ bringen.

Neue Chancen für andere Künstler

Das Konzept der Hitparade soll für mehr Abwechslung sorgen und auch Newcomern eine Plattform bieten. Wer die neuen Spitzenplätze erobert, erfahren Schlagerfans in der nächsten Ausgabe der „ARD Schlagerhitparade“ am 7. März ab 18 Uhr auf BR Schlager, MDR Schlagerwelt und NDR Schlager sowie am 9. März ab 17 Uhr auf hr4.