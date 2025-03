"Marie fängt Feuer – Verschüttet": Darum geht's in der neuen Folge mit Amira Aly

In der neuen Staffel von "Marie fängt Feuer" kämpft Feuerwehr-Kommandantin Marie (Christine Eixenberger) gegen die Zeit, um eine Gruppe Jugendlicher aus einer verschütteten Höhle zu retten.

Die beliebte ZDF-Reihe "Marie fängt Feuer" mit Hauptdarstellerin Christine Eixenberger startet in eine weitere Staffel. Die vier neuen Folgen füllen den Sendeplatz, den die gerade zu Ende gegangene 18. Staffel von "Der Bergdoktor" freimachte. Los geht es am Donnerstagabend mit der 23. Folge "Verschüttet". Regie führte Matthias Kiefersauer ("München Mord"). Gedreht wurden die neuen Geschichten erneut in Bad Bayersoien, Murnau und Umgebung.