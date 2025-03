"Die Drei von der Müllabfuhr – Schutzgeld": Kritik zur neuen Folge mit Uwe Ochsenknecht

Kannst du etwas mit dem Begriff „Späti“ anfangen? Falls nicht, dann wohnst du vermutlich nicht in Berlin. Denn in der Hauptstadt genießen Spätkaufs eine große Popularität. Es handelt sich dabei um kleine Läden, in denen du auch außerhalb der üblichen Ladenöffnungszeiten einkaufen kannst. Und in einem solchen Geschäft spielt die Serie „Späti“, die ZDFneo gerade drehen lässt.

Der Polizei möchte Momo den Vorfall nicht melden. Am Ende, so fürchtet er, werde noch er selbst verhaftet. Die drei Müllmänner sind ratlos. Als die kleinen Gangster tags darauf einen Pflasterstein durch Momos Scheibe werfen, droht die Situation zu eskalieren. Doch dann macht der "Käpt'n" die Bekanntschaft mit dem 15-jährigen Khalid (Almountaser Alchltouh) ...

Klischees und private Probleme

Gesellschaftliche Aufregerthemen sind seit jeher das Erfolgsrezept der 2019 gestarteten Fernsehreihe: So ging es bereits um Giftmüll ("Altlasten", 2023), einen Bombenfund ("Arbeit am Limit", 2023) sowie das Für und Wider des Containerns ("Zu gut für die Tonne", 2022). Wenn der Käpt'n und Motte diesmal unter anderem das Thema "Multi-Kulti" diskutieren, geschieht das leider nicht immer ganz klischeefrei: "So kann es mit der Integration nie funktionieren. Wenn die alle nur in ihrer eigenen Blase leben", doziert der Käpt'n, als er und Motte den jungen Khalid zu Hause im Plattenbau besuchen: "Du lebst doch auch in deiner eigenen Blase", entgegnet Motte. Doch Werner Träsch lässt nicht locker: "Manchmal ist man einfach irritiert. Guck mal: Wenn sich Südländer unterhalten, dann sind die tierisch laut. Du denkst immer, die streiten sich und hauen sich gleich die Köpfe ein." Ein Glück, dass es Drehbuchautor Gernot Gricksch auch diesmal gelingt, dieses Gespräch mit einem Augenzwinkern aufzulösen.