Richard David Precht über Trump: "Das ist der Versuch, eine ganz andere Art von Staat zu erfinden"

In ihrem Podcast analysieren Markus Lanz und Richard David Precht die innenpolitischen Entwicklungen in den USA. Precht sieht darin einen historischen Umbau, während Lanz von einem seltsamen Führer-Kult spricht.

"Wir haben das Weltbild: Wir sind der gute, freiheitliche, liberale Westen." Richard David Precht wirft zu Beginn der neusten Folge seines Podcasts "Lanz & Precht" im Gespräch mit Markus Lanz die Frage auf: "Kann man noch irgendwie überhaupt sagen: Wir sind die Guten?" Was der bekannte Philosoph vor allem meint: die aktuelle innenpolitische Lage in den USA. Das, was US-Präsident Donald Trump dort aktuell vorantreibe, sei eine "Kultur-Revolution".

"Das ist der Versuch, eine ganz andere Art von Staat zu erfinden", glaubt Precht. Bei der neuen DOGE-Behörde um Tech-Milliardär Elon Musk gehe nicht nur um Entbürokratisierung, sondern vor allem "um eine andere Herrschaftsform". Seiner Meinung nach sei der Westen, in erster Linie die USA, gerade dabei, die eigenen Systeme völlig umzubauen. "Und wir haben noch überhaupt gar nicht begriffen, was da gerade eigentlich passiert."

"Der feuchte Traum des Kapitalismus"

Da kann Markus Lanz nur zustimmen. "Ich gestehe, ich habe es ansatzweise verstanden. Ich hatte so ein Gefühl dafür, aber ich habe es nicht wirklich begriffen", gibt der Moderator zu. Er habe das Gefühl, in den USA entstehe gerade "so ein komischer Führer-Kult". Lanz weiter: "Das fühlt sich für jemanden, der in Deutschland lebt, sehr, sehr seltsam an."