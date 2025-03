"Lindenstraße"-Star überrascht mit ungewöhnlichem Jobwechsel

Liz Baffoe, bekannt aus der Kultserie "Lindenstraße", beginnt eine neue Karriere in einem völlig anderen Bereich. Die gebürtige Bonnerin mit ghanaischen Wurzeln bleibt dennoch der Schauspielerei treu und ist weiterhin in Produktionen wie "Schloss Einstein" zu sehen.

Der neue Karriereweg begann für Baffoe Anfang März. Ihr Ausbildungslehrgang dauert sechs Wochen. Danach freut sie sich auf ihre erste Zeit in der Luft: "Dann starte ich meine aufregende Reise als Flugbegleiterin." Dass sie während eines Flugs von Fans erkannt wird, sieht sie gelassen. Sie freue sich vielmehr darauf, Gäste, Freunde und Familie an Bord willkommen zu heißen und ihre neue Erfahrung mit ihnen zu teilen.

Beatrice Egli öffnet die Türen zu ihrem Zuhause am Zürichsee. Die Schlagerikone zeigt ihr Refugium, das durch helle Farben und schlichte Eleganz besticht. Ein Einblick in die Wohlfühloase der Sängerin.

Liz Baffoe hat bereits eine vielseitige Karriere hinter sich. Nach dem Abitur 1992 absolvierte sie eine Ausbildung zur Mediengestalterin, bevor sie von 1996 bis 1999 die Schauspielschule des Theaters der Keller in Köln besuchte. Ihren ersten TV-Job hatte sie bereits 1995 in der "Lindenstraße". Dort spielte sie Mary Sarikakis, eine Nigerianerin, die sich illegal in Deutschland aufhält. 2007 verabschiedete sie sich aus der Serie.

Neben ihrer Zeit bei "Lindenstraße" wirkte sie in zahlreichen anderen TV-Produktionen mit. Sie war unter anderem in "Tatort", "Im Namen des Gesetzes", "In aller Freundschaft" und "Verbotene Liebe" zu sehen. Seit 2007 spielt sie in "Schloss Einstein" die Lehrerin Changa Miesbach. 2014 nahm sie an "Promi Big Brother" teil und erreichte dort den neunten Platz. Zuletzt stand sie 2024 für die Satire-Sendung "Kroymann" vor der Kamera.