Joachim Llambi äußert sich zur "harten Bewertung" und den Publikumsreaktionen

"Harte Bewertung, ja!", bestätigte Llambi, doch gab er zu verstehen: "Manchmal sieht der Zuschauer das etwas anders als die Leute selbst." So habe in der vergangenen Ausgabe Tanzshow der Paraschwimmer Taliso Engel von ihm nur einen Wertungspunkt bekommen. Daraufhin meldeten sich viele "Let's Dance"-Fans empört in den sozialen Medien zu Wort.

"Da hat's natürlich hinterher für mich richtig Haue gegeben, wie so oft"

"Er ist so ein bisschen der Liebling, er ist auch ein ganz lieber, toller Junge", sagte Llambi über den in der Sehkraft stark eingeschränkten Goldmedaillengewinner von Tokio (2021) und Paris (2024). Gleichzeitig verteidigte er seine strenge Wertung: "Der hat nur einen Punkt bekommen, weil er völlig außer Takt war. Da hat's natürlich hinterher für mich richtig Haue gegeben, wie so oft. Aber er hat zu mir gesagt: 'Ich kann das voll und ganz verstehen. Ich hab verk..ckt und dann muss das auch so gesagt werden.' Und dann ist es auch für mich in Ordnung."