Kaum zu glauben: Sängerin Marianne Rosenberg war früher linke Aktivistin

Marianne Rosenberg, bekannt für ihre musikalischen Erfolge, war auch politisch aktiv. Anlässlich ihres 70. Geburtstags gibt sie Einblicke in ihre Zeit in der linken Szene und ihre Demonstrationen gegen Reagan und Atomkraftwerke.

Eine Hausbesetzerin sei sie zwar nie gewesen, betont Marianne Rosenberg gegenüber der "Vogue". Dennoch habe sie "in besetzten Häusern verkehrt und ab und zu auch dort geschlafen". In einem Interview mit der Modezeitschrift erzählt die Schlager-Legende weiter: "Ich war in der linken Szene aktiv und bin auf viele Demos gegen Ronald Reagan und Atomkraftwerke gegangen. Stramm auf High Heels im Schwarzen Block!"

Rosenberg: "Sind 80 Prozent, die sich diesen menschenverachtenden Tendenzen entgegenstellen"

Ihr Vater habe sie früh darin bestärkt, "wachsam und kritisch zu sein". So lautet Rosenbergs Botschaft noch immer "Toleranz, Freiheit und Vielfalt in jeder erdenklichen Form". Bereits in den 1990er-Jahren habe sie im Song "Blühendes Alptraumland" vor dem Wiedererstarken rechter Kräfte gewarnt. "Ich denke, wir hatten die Wahl, und wir haben sie immer noch", betont die gebürtige West-Berlinerin heute. "Wir sind alle besorgt, das steht fest. Doch am Ende des Tages sind wir immer noch 80 Prozent, die sich diesen menschenverachtenden Tendenzen entgegenstellen."