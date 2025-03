"Blutspur Antwerpen": Kritik zum Krimi mit Marie-Lou Sellem

Für die ARD-Auslands-Krimis fahndet das Erste stetig nach neuen Kulissen für Primetime-Exkursionen. Mit der schillernden belgischen Hafenstadt Antwerpen scheint man nun einen weiteren Spot gefunden zu haben. In "Blutspur Antwerpen" spielt die Deutsch-Französin Marie-Lou Sellem die Ermittlerin Louma Shapiro. Mit ihrem aus Brüssel stammenden Kollegen Pierre Didier (Miguel Francisco) soll sie den Mord an einem Fotomodell aufklären. Der aus dem Kongo stammende Jean-Baptiste Kalemba (Pahuni Kongolo Kakesse) war gerade in der Modewelt am Durchstarten, als ein wohl professioneller Fahrrad-Killer ihn im Antwerpener Hafen kaltblütig erschießt.