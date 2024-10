Robert Downey Jr. setzt sich gegen KI zur Wehr: "Werde jeden verklagen"

Neue Streaming-Highlights

Die Streaming-Tipps der Woche: Tom Schilling als Mafia-Anwalt

Tom Schilling brilliert als Mafia-Anwalt, der seine Work-Life-Balance zwischen Gangstern und Familie finden muss. Währenddessen schickt Steven Gätjen bei Prime Video Promis in die Dunkelheit. Neue Serien auf Netflix, ARD und Apple TV+ versprechen spannende Unterhaltung mit 'Achtsam Morden', 'Smeilingen' und 'You Would Do It Too'.

