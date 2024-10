ESC-Comeback für Stefan Raab! Hat Deutschland nun wieder Chancen?

Stefan Raab macht Ernst mit seiner TV-Offensive. Nun wurde der nächste Show-Kracher des Entertainers bekanntgegeben. In der neuen RTL-Sendung will Raab mit Michael Bully Herbig gegen "irgend so ein Schnulli" antreten.

15 Jahre später könnte es erneut zu einer Zusammenarbeit von Privatsender und öffentlich-rechtlicher Anstalt im Dienste des deutschen ESC-Engagements kommen. Am Dienstag lud RTL Journalistinnen und Journalisten zu einer bereits für Donnerstag anberaumten Pressekonferenz in Berlin ein. "Der deutsche Beitrag für den Eurovision Song Contest wird auch im kommenden Jahr per Vorentscheid bestimmt", heißt es in der Einladung. "Das Konzept für die Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer verrät die ARD gemeinsam mit RTL und Stefan Raab in einer Pressekonferenz."