"Hochzeit auf den ersten Blick": Kritik zum Start der neuen Staffel in SAT.1

Erst heiraten, dann kennenlerne: Wer diese Reihenfolge bevorzugt, ist bei "Hochzeit auf den ersten Blick" genau richtig. In der neuen Staffel sollen noch ausgefeilteren "Matching"-Konzepte zum Zuge kommen.

"Ja, ich will – oder doch lieber nicht"? – Das fragen sich nun wieder zwölf mutige Singles in der neuen Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick". Die Kuppelshow, die SAT.1 zur besten Sendezeit im Wochenrhythmus ausstrahlt, ging erstmalig 2014 auf Sendung und basiert auf einer Programm-Idee aus Dänemark. Das Prinzip: Zwei sich bis dato komplett fremde Menschen geben sich das Jawort. Danach kann das TV-Publikum beobachten, ob das eine gute Entscheidung war. Die Bilanz in der jüngsten Staffel aus dem Vorjahr war jedenfalls durchaus beeindruckend: Vie der mit Expertenunterstützung zusammengeführte Ehen hielten, nur zwei Paare zogen nach Ende der Sendungen wieder die Reißleine und ließen sich scheiden.